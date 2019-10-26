شكرا لبحثكم عن خبر رسمياً.. الحكومة الشرعية تعلن عن موقفها من فتح مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الخميس، عن موقفها الواضح من إعادة فتح مطار صنعاء، بعد اشتراط الحوثيين ذلك مقابل فك الحصار عن محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقالت السفارة اليمنية في واشنطن إن موقف الحكومة مبدئي "مع فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وأضافت في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أنه سبق أن قدمت مقترحا عمليا يحقق ذلك في مشاورات ستوكهولم، التي جرت نهاية العام الماضي.

وذكرت أن المقترح الحكومي يهدف للتخفيف من معاناة مواطنينا، وبما يستجيب لإجراءات الأمن والسلامة الدولية، ويضمن عدم السماح للمليشيات الانقلابية باستخدامه لأغراضها الحربية".

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وأكد بيان سفارة اليمن في الولايات المتحدة أن مقترح الحكومة قوبل بالرفض والتعنت من قبل المليشيات الانقلابية، في إشارة منه إلى الحوثي.



وأوضح البيان أن الحكومة تؤكد على عدم قبولها بتوظيف معاناة أبناء شعبنا في كل أنحاء اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية، وعدم تحويل قضايا إنسانية وفنية بحتة، كفتح مطار صنعاء أو فتح الحصار عن تعز أو إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين والمختطفين قسريا، لورقة تفاوضية.

وأردف البيان: كان ذلك ولا يزال موقفنا الثابت، وهو ما عبرنا عنه مرارا وتكرارا في كل مشاورات السلام السابقة، وفي كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومنذ أيام، تشهد اليمن حراكا داخليا لإنهاء الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز منذ 4 أعوام، وما خلف ذلك من معاناة قاسية للسكان، إلا أن الجماعة الحوثية اشترطت مقابل ذلك "فتح مطار صنعاء"، الخاضع لسيطرتها منذ خريف العام 2014.