شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في السعودية التحرر يزداد عن حده ..فتيات سعوديات بملابس فاضحة يمارسون هذا الفعل الفاضح مع شباب في مكان عام بمدينة جدة .. وأمير سعودي يعلق «هذا قلة ادب».."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مقطع فيديو لشبان وفتيات يمارسون تمارين رياضية معًا في إحدى الساحات العامة في السعودية، جدلًا واسعًا بين المدونين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين لم يعتادوا على هذه المشاهد في بلد لا يزال حديث العهد بالانفتاح، وإلغاء القيود على ملابس النساء، والاختلاط بين الجنسين.

وتظهر في الفيديو، مجموعة من الشبان والفتيات يرتدون ملابس رياضية عصرية متحررة، وقد شكلوا حلقة كبيرة لممارسة تمارين رياضية تشرف عليها مدربة كما يبدو، دون أن تُعرف جنسية المشاركين في التمارين.

ووثَّقت إحدى المتدربات، بكاميرا هاتفها الجوال، التمرين الذي جرى في ساحة عامة بمدينة جدة، على حد قول عدد من المغردين على موقع ”تويتر“، حيث جرى تداول الفيديو بشكل لافت.

وتقول مصورة المقطع، إن التمرين تمت ممارسته دون أيّ إساءات، حيث انشغل كل متدرب بنفسه، قبل أن توجّه الكاميرا نحو سيدتين منقبتيْن كانتا تقفان بالقرب من حلقة التمرين، حيث وجّهتا لها انتقادات تضمنت عبارات مسيئة احتجاجًا على قيامها بالتصوير، على حد قولها.

وأعيد تداول الفيديو بشكل كبير بين المدونين السعوديين، وسط سيل من التعليقات التي انقسم أصحابها بين مؤيد للمبادرة الرياضية التي ستشجع الآخرين على الخروج إلى الساحات العامة وممارسة الرياضة، وبين معارض يرى فيها مخالفة للعادات والتقاليد المتبعة في البلاد.

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ونشر الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، وكتب معلقًا:“هذا الفعل مُنافٍ للذوق العام والآداب العامة، وهذا مكان عام وليس ناديًا رياضيًا، وهناك صالات رياضية مختصة لذلك، والتنمر من قِبل المصورة ووصفها للمحجبة بأنها نينجا وكريهة، هذا التصرف سوء أدب، وتستحق عليه العقاب“بجاحة، و جراءة، و قلة أدب، وعدم تربية“.

1️⃣ هذا الفعل منافي للذوق العام والأداب العامة

2️⃣ هذا مكان عام وليس نادي رياضي وهناك صالات رياضيه مختصة لذلك

3️⃣ التنمر من قبل المصورة ووصفها للمحجبة بأنها نينجا وكريهة هذا سوء أدب وتستحق العقاب

(بجاحه و جرائه و قلت ادب و عدم تربية) pic.twitter.com/SZC3QKiHZy — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) October 23, 2019

وقُوبل تعليق الأمير، بتأييد كبير من قبل آلاف المغردين، بينهم مساعد بن سعد السحيمي الذي دعا للجوء إلى القضاء قائلًا:“بإمكان المتضرر رفع دعوى لدى النائب العام، ويتم ضبط المعتدين، وإحضارهم ومعاقبتهم.. ووصفهم المحتشمات بـ“النينجا“ فيه استهزاء بالحشمة التي حث عليها ديننا الحنيف.. وتندرج مخالفتهم تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، وعلى عدة مخالفات أخرى“.

بامكان المتضرر رفع دعوى لدى النائب العام وتم ضبطهم واحضارهم وعِقابهم .. و وصفهم المحاشمات بالننجاء فيه إستعزاء بالحشمة التي حث عليها ديننا الحنيف .. وتندرج مخالفتهم تخت طائل الجرائم الإلكترونية وعلى عدة مخالفات أخرى

ولم تعترض المغردة، هيفاء الفيصل، على ممارسة الفريق للرياضة في ساحة عامة، لكنها انتقدت موقف المصورة من المنقّبات، وقالت:“في كل دول العالم تُمارس التمارين في الفضاء المفتوح دون قيود، وبما أنه الآن أطلقوا لهم الحرية فليس من حق أحد الاعتراض على الممارسات الشخصية، أما الألفاظ التي تم إطلاقها، فهذا الأمر يعبّر عن مستوى تربيتها، وأصلًا ليس لها حق انتقاد أحد، حيث تم تصويرها وهي جالسة بمكان عام متاح للجميع“.

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