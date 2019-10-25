شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: اليوم بشكل مفاجئ وفاة الداعية السعودي ’’محمد العريفي‘‘ والحزن يعم المدن السعودية ومصادر تكشف الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث عن وفاة الداعية السعودي محمد العريفي فجر اليوم .

وقالت تلك الحسابات ان الداعية العريفي توفي اثر وعكة صحية تعرضها لها بشكل مفاجئ ونقل على اثرها الى احد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض ،لكنه توفي بعد نصف ساعة من وصوله إلى المستشفى .

مصادر سعودية موثوقة نفت هذة الاشاعات الكاذبة حسب قولها ، موضحة ان الشيخ بصحة وعافية ولم يتعرض لأي مكروة .

واوضحت تلك المصادر ان هذة الاشاعات يقف وراءها فرق منظمة تهدف الحصول على مزيدا من المتابعين والزوار ، وتجد في اخبار المشاهير والزعماء مرتعا خصبا لجذب القراء والمشاهدين

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