عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. التوقيع على مسودة اتفاق الرياض بين الانتقالي الجنوبي والحكومة

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365

أفادت مصادر أنه جرى التوقيع على مسودة اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وذلك بعد أشهر من الحوار الذي جرى في بداية المطاف لأسابيع في مدينة جدة السعودية، وفقا لموقع "روسيا اليوم".



وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي الجنوبي وقع على مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه رسميًا من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في حضور عربي ودولي خلال أيام.

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ولم يفصح المصدر عن تفاصيل المسودة مكتفيا بالقول إن وسائل الإعلام نشرت جزءا كبيرا منها خلال الأيام الماضية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال في تصريح سابق الخميس ان الاتفاق وشيك.

وكان الحوار بدأ منذ مطلع الشهر الماضي في مدينة جدة قبل ان ينتقل الوفدان مؤخرا إلى العاصمة الرياض، للتوصل لاتفاق ينهي التوتر الذي حدث مؤخرا في جنوب اليمن.