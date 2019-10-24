عاجل .. كارثة مرعبة تضرب "السعودية" وتحذيرات صارمة للسعوديين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث

شكرا لمتابعة خبر عــــــــاجل .. كارثة مرعبة تضرب "السعودية" وتحذيرات صارمة للسعوديين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - طلبت ​السفارة السعودية​ في لبنان من مواطنيها إلى الإسراع بالتواصل معها تمهيدا لمغادرة لبنان.

وجاء في طلب السفارة، ان "نظرا للاوضاع الامنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصأ على سلامة

المواطنين السعوديين، تود سفارة ​المملكة العربية السعودية​ في ​بيروت​ من جميع المواطنين المتيمين والزائرين اخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات و​الاحتجاجات​، وتطلب من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ التواصل مع السفارة على الارقام التالية:

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هواتف السفارة في بيروت: 009611762711/009611762722

أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555 /0096178803388

​الهاتف​ الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 0096692003334

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