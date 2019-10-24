شكرا لبحثكم عن خبر المقيمون بالسعودية يترقبون إصدار تأشيرة “مضيف” التي تسمح لهم باستضافة اقاربهم على كفالتهم .. تعرف على تكلفتها و مميزاتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدرس المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج السعودية آلية إدراج خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام أبشر، والتي تسمح للمواطن السعودي والمقيم بالمملكة باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يوماً، وستصبح متاحة خلال الأيام القادمة.

وتشير الصيغة الأولية للتأشيرة إلى أن التكلفة في السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق أبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول ، وفقاً لـ عكاظ .

وتمكن تأشيرة مضيف حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين السعوديين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.