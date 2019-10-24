تدشين الاجتماع التأسيسي لانتقالي مركز العمود مشالة بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - لحج

شهدت مدرسة عبد الله بن رواحة بمحافظة لحج، اليوم الأربعاء، تدشين الاجتماع التأسيسي للجنة المحلية للمجلس الانتقالي بمركز العمود مشالة بمديرية يهر بمحافظة لحج.

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وخلال الاجتماع، القى مدير الإدارة القانونية لانتقالي يهر سيف عوض أحمد، كلمة شدد فيها على ضرورة الجهود ورص الصفوف نحو تحقيق الهدف المنشود الذي يناضل الشعب الجنوبي من اجل تحقيقه وهو استعادة الدولة على كامل تراب الجنوب.

بدوره، رحب رئيس اللجنة المحلية بالمركز قاسم محمد قاسم رحب في كلمته بالحضور واللجنة الإشرافية.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق والمصادقة على اللجنة القيادية بالمركز وتوزيع المهام والتي جاءت كالتالي:

- قاسم محمد قاسم،رئيس اللجنة. - سالم ناصر عثمان، نائباً للرئيس. - فائز حيسن صلاح، مسئول التنظيمية. - شفيق زيد ثابت، مسؤول الشؤون الاجتماعية. - عبدالله صالح عبد الكريم، مسؤول الدائرة الأمنية. - بسام محسن علي، مسؤول الخدمات والتنمية. - ثابت قاسم عثمان، مسئول الدائرة الجماهيرية. - توفيق حيسن بن حسين، مسؤول التثقيف والإرشاد. - هيثم قاسم بن قاسم، مسؤول رصد الانتهاكات.