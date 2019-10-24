منتخب بلادنا في مواجهة شرسة مع نظيره القطري في مفتتح خليجي 24 بالدوحة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 - متابعات يواجه منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم نظيره القطري في مفتتح منافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 24 التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر القادمين.

وجرت اليوم بالدوحة قرعة البطولة بمشاركة 5 منتخبات وهي ( قطر – عمان – الكويت – اليمن – العراق)، بنظام الكل مع الكل من دور واحد. واعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، استاد خليفة الدولي لإقامة مباريات منافسات البطولة في نسختها الرابعة والعشرين. وشارك منتخبنا لأول مرة في هذه البطولة عام 2003 في خليجي 16 والتي استضافتها الكويت وفاز بلقبها منتخب السعودية للمرة الثالثة. Advertisements جدير بالذكر أن منتخبنا يقيم حاليا معسكرا خارجيا بالعاصمة السعودية الرياض في اطار استعداداته للجولة المقبلة من التصفيات المشتركة لكأسي العالم واسيا القادمتين بقيادة المدرب سامي نعاش. مباريات اليوم الأول للبطولة: ( قطر × اليمن ) و (عمانxالعراق) مباريات اليوم الثاني: (الكويتxاليمن) و (قطرxعمان) مباريات اليوم الثالث: (الكويتxالعراق) و (اليمنxعمان) مباريات اليوم الرابع: (الكويتxعمان) و (قطرxالعراق) مباريات اليوم الخامس: (العراقxاليمن) و (قطرx الكويت)

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