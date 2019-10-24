شاهد.. العميد البحسني يناقش المخارج والحلول لأزمة الغاز المنزلي في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

رأس العميد غيثان سالم البحسني، نائب مدير أمن ساحل حضرموت الأربعاء في المكلا، اجتماعا ضم كل من مدير منشأة بروم للغاز، ونائب مدير مكتب التجارة بالمحافظة، وعدد من ذوي العلاقة بتموينات مادة الغاز المنزلي في المحافظة.

Advertisements

وفي الاجتماع أكد العميد البحسني على أهمية ضمان تموينات مادة الغاز المنزلي، وجعلها في متناول جميع المواطنين باعتبارها من بين السلع الأكثر أهمية في حياة المواطنين، وضرورة منع التلاعب بها من قبل المستغلين للأزمات الذين يسعون للاثراء على حساب حياة الناس.

واستعرض مدير منشأة بروم للغاز، المهندس عز الدين الكسادي الأوضاع القائمة في المنشأة والجهود المبذولة لضمان توفير مادة الغاز للسوق المحلية، والصعوبات التي تعترض عملهم، شاكرا في الوقت نفسه قيادة الأمن على تحاوبها وتعاونها الدائم معهم في تذليل الصعوبات، ومكافحة التهريب والتلاعب بهذه المادة الحيوية.

من جانبه أعطى نائب مدير مكتب التجارة بالمحافظة صورة عن الوضع التمويني بالمواد الاستهلاكية عامة وبمادة الغاز خاصة، وأوضاع السوق ومعاناة المواطنين من الأزمة الأخيرة في مادة الغاز المنزلي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آليات عملية تضمن وصول الغاز المنزلي إلى كل مناطق المحافظة، والعمل على إنهاء الأزمة القائمة في هذه المادة، من خلال الإشراف المباشر من قبل المسؤلين في المنشأة والجهات الأخرى المعنية، إلى جانب إشراك الأمن في المديريات في عمليات الإشراف والمراقبة لضمان وصول الغاز لجميع المواطنين وبشكل عادل إلى أن تحل الأزمة بشكل نهائي.