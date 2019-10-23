شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة في المملكة العربية السعودية وحالة ترقب كبير والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد الخبير المناخي السعودي زياد الجهني، أن حالة مطرية ستبدأ خلال الساعات القادمة على مناطق المملكة.

وقال الجهني: « الويكند القادم أهل الساحل بيشوفون البرق بالبحر والتخريجات واردة من شمال جده وحتى الوجه والأفضلية حول ينبع ورابغ » .

وأضاف: « أول حالة وسمية وأول منخفض جوي يطل على منطقتنا منذ 6 اشهر » .

وتابع: « قوة الحالة الجوية تبوك و الجوف، الحدود الشمالية عامة، طريف، القريات ،عرعر، رفحاء، الحفر، وشمال شرق وشمال القصيم، وحايل وشمال المدينة » .

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