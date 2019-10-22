شكرا لقراءة خبر عن الموت يفجع الفنان الكبير''محمد عبده'' قبل قليل بالرياض .. ومدير مكتبه يصدر بيان رسمي يكشف من خلاله التفاصيل !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل فنان العرب الكبير "محمد عبده" ، إثر حادث مروري في طريق الرياض جدة ، اودى حياته على الفور ،

وقال ناشطون أن الحادث المروري المؤسف الذي أودى بحياة الفنان الكبير محمد عبده ، كان نتيجة لعطل ميكانيكي في محور عجلات السيارة الأمامية ، تسبب بإنزلاق العجلات وانقلاب السيارة عدة مرات ، قبل ان تستقر على ظهرها ، مودية بحياة الفنان وسائقه الشخصي واحد حراسته ،



فيما رجح بعض الناشطين ان يكون الفنان محمد عبده لقي ربه بالمستشفى متأثرا بجراحه ، بعد نقله إليها مضرجا بالدماء ، معزين ذلك الى بعد المسافة بين مكان الحادثة واقرب مستشفى ،

إلا أن مدير مكتبه نفى وبشكل قاطع صحة هذه الأنباء جملة وتفصلا ، مؤكدا ان الفنان محمد عبده بصحة جيدة وبأتم الصحة والعافية ، وأنه لا صحة لهذه الإشاعات مطلقا .

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