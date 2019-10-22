عاجل .. طعنة غادرة "للملك سلمان" .. دولة خليجية تنقلب بشكل مفاجئ على السعودية .. لن تصدق من تكون .. شاهد(صورة)

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الرياض - محمد هويدي - كشف عضو مجلس الشورى الإسلامي أكبر تركي، اليوم الأحد، أن العلاقات مع الإمارات في مجال العملة الأجنبية قد تحسنت، بحيث أفرجت عن 700 مليون دولار من الارصدة الايرانية لديها.

وأوضح تركي في تصريح صحفي، أن الإمارات ابتعدت عن المحور السعودي الاميركي وقامت بتحسين وانقلاب العلاقات مع إيران، وقد أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران.

وأشار تركي إلى أن العلاقات مع الإمارات في مجال العملة الصعبة قد تحسنت، مؤكدا استئناف عمل الصيارفة الإيرانيين في إمارة دبي.

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