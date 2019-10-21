اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد... لاول مرة الجن يتجولون في شوارع المدينة المنورة والذعر يجتاح المواطنين والسلطات تتدخل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... لاول مرة الجن يتجولون في شوارع المدينة المنورة والذعر يجتاح المواطنين والسلطات تتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجن يتجولون في شوارع المدينة المنورة.. هكذا صاح سعوديون بعد رؤيتهم لكائن غريب مرعب وصفوه بـ "الجن".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية ، مقطع فيديو قيل إنه تجول لكائن غريب وصفوه بالـ"جن" في موقف سيارات بالمدينة المنورة.
ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها.

وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن" 


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... لاول مرة الجن يتجولون في شوارع المدينة المنورة والذعر يجتاح المواطنين والسلطات تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا