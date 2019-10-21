شاهد... لاول مرة الجن يتجولون في شوارع المدينة المنورة والذعر يجتاح المواطنين والسلطات تتدخل

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عدن - ياسمين التهامي - الجن يتجولون في شوارع المدينة المنورة.. هكذا صاح سعوديون بعد رؤيتهم لكائن غريب مرعب وصفوه بـ "الجن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو قيل إنه تجول لكائن غريب وصفوه بالـ"جن" في موقف سيارات بالمدينة المنورة.

ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها.

وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن"





#غرد_من_السيره_النبويه



فيه كائن غريب يطلع من ورا السيارة

دقق فيه اذا تعرفه علمنا ‼️‼️

شي مخيف والله 🌚😫🤭🚶‍♂️ pic.twitter.com/DhSkfqoLbs — صقر الهذلي (@vip1_b) October 8, 2019

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