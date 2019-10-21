شاهد عشر صور لـ"الجميلات الثائرات" صور أشعلت الوطن العربي لجمالهن الفريد ...أجمل نساء لبنان في المظاهرات

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يزيد بن سلمان - الرياض - في وقت اختلفت فيه التسميات تجاه المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ عدة أيام، بين من قال إنها "انتفاضة شعبية" ومن أطلق عليها اسم "ثورة" وما إلى ذلك، كان لافتاً أن احتجاجات أكتوبر 2019 مختلفة إلى حد كبير عن مثيلاتها.



فقد غابت أعلام الأحزاب السياسية بشكل تام عن هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها آلاف المحتجين من كل الأعمار، ضد الطبقة السياسية الحاكمة، حيث رُفع العلم اللبناني فقط.

أما هذا المتظاهر فقد حمل العلم اللبناني وجلس في بركة على طريق سريع يربط بيروت بشمال لبنان، في زوق مصبح ؛ فيما قرر آخر تدخين النرجيلة، في صيدا جنوب لبنان



يذكر أن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، كان قد أعلن مساء السبت انسحاب وزراء حزبه من الحكومة، فيما يترقب اللبنانيون انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري للقوى السياسية من أجل الاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية.



وبالتأكيد ، الدبكة لم تغب عن هذه الاحتجاجات ، كذلك الموسيقى كانت حاضرة بقوة أيضاً حسب الفيديوهات التي انتشرت من عدة مناطقكما أن المشاوي لم تغب عن هذه الاحتجاجات



نساء وفتيات شابات و"حاجات"، حفيدات وأمهات وجدات، ممثلات ومغنيات وإعلاميات وعاملات في شتى المجالات شاركن في المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ أيام.



ويحتج المتظاهرون على الضرائب التي فرضتها الحكومة على قطاعات حياتية عدة وعلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي حرمهم من خدمات هي حق كل مواطن.

نساء في مختلف الأعمار شاركن في المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة في لبنانفنّانات في ساحات التظاهر ، وتناقل مغردون فيديو للممثلة اللبنانية #نادين_نسيب_نجيم وهي في حالة غضب شديدة، وكان بعضهم ممن يرون أنه لا يحق للفنانين والمشاهير الحديث عن أوضاع البلاد باعتبار أنهم لا يشاركون مواطنيها البسطاء المعاناة، على حد تعبيرهم.



ورحّب مغردون آخرون بمشاركة نجيم وغيرها من الفنانات في المظاهرات التي تشهد مواجهات مع قوات الأمن بالإضافة إلى بعض أعمال العنف.



كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية #نادين_الراسي وهي تشارك في حرق الإطارات في الشارع بعد كلمة قالت فيها إنها جُوّعت وشرّدت من منزلها بعد أن أخذه منها مصرف لبنان.



وغير اللاتي نزلن إلى ساحات التظاهر، عبّرت فنانات لبنانيات عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الإجتماعي عن دعمهنّ للمتظاهرين واصطفافهن وراء مطالبهم. ومن بين هؤلاء من تصادف اندلاع المظاهرات مع وجودهن خارج لبنان مثل أليسا ونانسي عجرم.



ومن أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي صورة هذه المرأة تأخذ لصديقتها صورة لها أمام اكوام الإطارات المطاطية المحروقة في لبنان الجمعة 18 أكتوبر تشرين الأول

وترى في ساحات المظاهرات في لبنان فتيات ونساء من كل الأعمار. من بينهن هذه السيّدة المتقدّمة في السن تخاطب جنديا يقف على حاجز أمني:



وكانت من بين أكثر الصور والمقاطع تداولا يوم الجمعة صورة لفتاة لقبها المغردون "بأيقونة المظاهرات" تركل رجل أمن مسلّح



كما ان المتظاهرات في لبنان يُثرن جدلا في مصر ودول أخرى ، حيث لقيت مظاهرات لبنان لقيت صدى واسعا في الدول العربية التي كان فيها وسم #لبنان_ينتفض الأكثر تداولا، لكن صداها في مصر كان مختلفا بعض الشيء.

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انتشرت على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تعليقات لمصريين وصور، قال ناشروها إنهم أرادوا بها المزاح. كان فيها ثناء على جمال اللبنانيات وفيض أنوثتهن.



لكن التعليقات لم ترق لكثيرين رأوا فيها ابتذالا وامتهانا للمرأة اللبنانية والمصرية على حد سواء.



وطالت الظاهرة ليبيا حيث وُجد أيضا من يندد بها وبالتناقض في تفكير من يعبر عن سعادته بـ "إمكانية" الزواج من اللبنانية التي رآها في المظاهرات بينما قد يرفض تماما أن تلبس زوجته أو أخته أو حبيبته الليبية نفس اللباس حتى.



كانت مظاهرات اللبنانيين مفاجئة لكثير من متابعيها. حيث تسود في أذهان البعض صورة رومانسية عن لبنان وشعبها والنساء منه على وجه الخصوص.

وعبر بعض المتفاعلين مع المظاهرات عن "صدمتهم" من حقيقة الوضع المعيشي في لبنان الذي كانوا يعتقدون أن كل من فيه ينعم بحياة الرغد والرفاه.

وقد تكون مطالب المتظاهرات وأصواتهن المتداولة في أنباء المظاهرات قد هدمت صورة نمطية في مخيلة البعض عن نساء لبنان اللاتي "لا همّ لهن سوى التسّوق وعمليات التجميل".

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