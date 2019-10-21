شاهد .. فتاة سعودية مشهورة تثير ضجة عارمة وسط الشارع السعودي وتتجول بدون عباءة في شوارع الرياض وما حدث لها اليوم أمر لا يخطر على بال..شاهد (الفيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته السعودية مشاعل الجلود، وهي ما اعتادت عليه من توثيق تجولها بالمطاعم دون عباءة، وأبدوا استياءهم منه حيث علق البعض بأنه يجب ردع مثل هؤلاء الشباب لأن هذا التجمهر قد يتكرر مع السائحات الأجنبيات في المملكة العربية السعودية وأن ما حدث لا يستحق كل هذا التجمهر.

ونشر موقع "نورت" ما نشرته مشاعل عبر تطبيق سناب شات لخروجها في أحد مطاعم الرياض وبدون عباءة ولكن هذه المرة شهدت تجمهر عدد كبير من الشباب عليها.

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وتظهر مشاعل في بداية الفيديو برفقة أحد العاملين في المطعم الذي قام بمساعدتها على الخروج من المطعم من الباب الخلفي له وقدمت له الشكر على ما حاول القيام به.

كما وصفت مشاعل ما حدث بأنه ”شىء يخوف” وغير طبيعي.

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