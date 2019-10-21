شكرا لبحثكم عن خبر السعودية ترحل اكثر من مليون مخالف وتعلن عن جنسياتهم ونسبة اليمنيين منهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت السلطات السعودية عن بترحيلها لأكثر من مليون مخالف منهم إلى بلدانهم , من بين أكثر من أربعة ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ انطلاق حملة (#وطن_بلا_مخالف) قبل حوالي سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439 وحتى نهاية يوم الخميس 18/2/1441 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 4027951 مخالفاً، منهم 3147079 مخالفاً لنظام الإقامة، و619971 مخالفاً لنظام العمل، و260901 مخالف لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 69582 شخصاً، 45 بالمئة منهم يمنيو الجنسية، و52 بالمئة إثيوبيو الجنسية، و3 بالمئة جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2840 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4613 شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1635 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1612 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 23 سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14935 وافداً مخالفاً، منهم 12924 رجُلاً، و2011 امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 557887 مخالفاً، وإحالة 511437 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 674607 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1002302 مخالف.