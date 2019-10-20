عاجل : صحيفة مصرية تفاجى الجميع وتعلن الان : الموت يغيب الزعيم عادل امام ...وزوجة ابنه تصدم تركي آل شيخ بهذا الخبر "تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - غيب الموت الفنان المصري عادل إمام عن موسم الرياض، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وفقًا لتفسير منتج أحدث مسلسلات "الزعيم" هشام تحسين.

وأكد المنتج هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو"، أن وفاة والد زوجة رامي إمام، نجل عادل إمام، تسبب في تأجيل تصوير العمل، بسبب حالة الحزن التي سيطرت على الفنان الملقب بـ"الزعيم" ونجله، وهو ما جعله أيضا يغيب عن تكريمه في "موسم الرياض"، الأحد الماضي، بحسب بوابة "أخبار اليوم".



وكان من المقرر تكريم عادل إمام في "موسم الرياض"، وسط باقة من ألمع نجوم الفن في العالم والوطن العربي، منهم النجم العالمي ويل سميث وراسل كرو وجيسون موموا وجان كلود فان دام وشاروخان ومحمد عبده وعمرو دياب والنجمة ماجدة الرومي والفنان الكويتي سعد الفرج.

وصرح هشام تحسين أنه من المقرر استئناف تصوير مسلسل "فلانتينو" خلال الفترة المقبلة، من أجل الانتهاء من العمل بشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسب الإتفاق مع القنوات العارضة للعمل على أن يكون العرض رمضان 2020.

ومسلسل "فلانيتنو" من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وهو من إخراج رامي إمام، وإنتاج شركة "ماغنوم".

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وفي ذات السياق، نفى مؤلف مسلسل "فلانتينو"، الكاتب والشاعر المصري، أيمن بهجت قمر، تعرض عادل إمام، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مما تسبب في توقف تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية

وقال "قمر" إن "الزعيم" لم يتعرض لأي وعكة صحية كما ردد البعض، مؤكدا أنها شائعات، وأوضح أن المخرج رامي إمام يواصل حاليا تصوير المسلسل في منزل الفنان عادل إمام، وفي الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي تم بناؤه خصيصا للعمل.

وأشار قمر، إلى أن ساعات التصوير تمتد في بعض الأحيان لأكثر من 15 ساعة يوميًا.

وكان عادل إمام استأنف تصوير "فلانتينو" مطلع شهر سبتمبر/أيلول، بعد توقف دام 3 أشهر، حيث كان مقرر عرض المسلسل في رمضان الماضي.

ويجسد عادل إمام، شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

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