شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة ..ظهور أبناء فنان العرب محمد عبده .. شاهد "جمال ملائكي" يخطف الأنظار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهرت صورة حديثة ابني الفنان محمد عبده، خالد وعالية، إذ نُشرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزوج الفنان محمد عبده أم خالد الفرنسية الجنسية ذات الأصول الجزائرية، قبل 8 أشهر، بعد انفصاله عن أم عبدالرحمن قبل20 عامًا.

يذكر أنه كان قد سبق ونشرت صورة لخالد وهو حديث الولادة، ولم ينشر بعدها أي صور له أو لأخته.

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