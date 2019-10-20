شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضيحة صادمة تهز الشارع السعودي .. فتاة سعودية تحتضن احد اعضاء فرقة الشواذ الكورية وتقبله في مكان حساس .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لفتاة سعودية وهي تحتضن احد اعضاء فرقة «بي تي إس» الكورية وتقبله في مكان حساس ، واصفين ما قامت به بالفضيحة التي لا يجب السكوت عليها .

وكانت الفرقة الكورية قد احيت حفلا في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض الاسبوع الماضي .

وشهد الحفل حضورا كبير خصوصا من الفتيات ، حيث امتلئ استاد الملك فهد الدولي الذي يتسع ل 60 الف شخص .

وقد عبرت عددا كبير من الفتيات السعوديات عن اعجابهن بالفرقة الكورية بطرق غير لائقة ، وصراخ واحضان ، اثارت جميعها غضب الشارع السعودي الذي طالب الجهات المعنية بوقف مثل هذه الاحتفالات التي تدعو للتفسخ والانحلال الاخلاقي .

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