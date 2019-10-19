شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : مقتل الفنان اللبناني راغب علامة بعد ساعات من انتقاده لحكومة بلادة وتأييده للمتظاهرين ،، وحالة حزن وصدمة تجتاح الوسط الفني ..«شاهد صور اولية» والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم -نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث عن مقتل الفنان اللبناني السوبر ستار راغب علامة بعد ساعات من انتقادة للحكومة اللبنانية وتأييدة لمطالب المتظاهرين اللبنانيين .

ولم يكشف الناشطون تفاصيل عن كيفية ومكان مقتل السوبر ستار راغب علامة ، واكتفت عددا من الحسابات بتداول تغريدات متشابهه تزعم ان راغب علامة قتل على يد مسلحين مجهولين بعد تأييده لمطالب المتظاهرين اللبنانيين .

مراقبون اعتبرو ان هذة التسريبات مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة ، وربما يكون الغرض منها تهييج الشارع اللبناني ضد الحكومة بشكل اوسع ، مؤكدين في ذات الوقت ان الفنان راغب علامة لم يتعرض لأي مكروة .

وكان الفنان اللبناني الشهير السوبر ستار راغب علامة قد ظهر يوم امس الجمعة على قناة “ام بي سي مصر” وعلق على المظاهرات التي تشهدها لبنان بقوله انه توقع ما حدث منذ أن طرح أغنية “طار البلد”، وتعرض حينها لحملة شرسة، مؤكدًا أن هناك العديد من الصفقات والسرقات والفساد بلبنان من مال الشعب وكان لا بد أن يكون له موقف صارم.

وأضاف علامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”

الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "سأظل أعبر عن وجهة نظري حيال الأحداث (قبل ما الفاس تقع بالراس)" ، مشيرا إلى ان الحملة ضده لن تثنيه عن موقفه.



واكد راغب علامة أنه لا بد على القيادة السياسية أن تعيد حساباتها حتى لا تصل لبنان لمرحلة لإنهيار اقتصادي، نظرًا لغياب الرقابة وغياب القضاء والشفافية، موضحًا إنه يتمني أن سعد الحريري أن لا يستقيل ولكن عليه أن يصلح.

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وأشار راغب علامة أن المشكلة ليست في الحكومة ولكن في مجلس النواب الذي لا يحاسب الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس النواب غايب تمامًا عن دوره من محاسبة المسئولين في الصفقات المشبوهه، ولو كان هناك رقابة “مكنش حصل اللي حصل”.

وفي وقت سابق، دعم النجم اللبناني راغب علامة، التظاهرات التي تشهدها دولة لبنان في الوقت الحالي، بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية وتأثيرها على الشعب.

وكتب راغب عدة تغريدات على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، وقال فيها: “أعيدوا الأموال المنهوبة من الشعب وكفاكم ظلم وسرقة ونهب ومحاصصة وتآمر وإفتراء واستعباد.. سقط القناع بعد أن #طار_البلد”.



ويحظى الفنان راغب علامة بشعبية كبيرة في الشارع اللبناني والعربي بشكل عام ، وهو ما يجعل رأيه محل تأثير كبير على المستوى المحلي والدولي.

يشار إلى أن نجوم لبنان حرصو على المشاركة في التظاهرات التي بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت أول امس ، احتجاجا على فرض الحكومة اللبنانية مجموعة من الضرائب الجديدة ، ومن بين اولئك الفنانيين نادين الراسي التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تتحدث من وسط المتظاهرين بانفعال وتقول :«احترقنا ، جوعت ،انا نادين الراسي 7 أيام جوعت ،عليا ديون » .

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