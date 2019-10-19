شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. فضائح السعوديات اثناء حفلة فرقة الشواذ الكورية بالرياض .. إحداهن تدعو الله ان يسقط عليها احد اعضاء الفرقة ، واخرى تحتفل بحصولها على "علبة" الماء التي شرب منها ..«فيديو وصور» والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض إقبالاً جنونياً قبل 5 ساعات من انطلاق الحفلة التي احيتها فرقة «بي تي إس» لموسيقى البوب الكورية (الجمعة الماضية)، ضمن فعاليات «موسم الرياض».

60 ألف تذكرة نفدت في لمح البصر، ليمتلئ الملعب عن آخره بالشباب والشابات، لمتابعة الحفل الذي يُمثل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان «لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف»، والتي حطمت الأرقام القياسية العالمية كونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد، مما عزز مكانة «بي تي إس» كواحدة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.

وسجلت فرقة «بي تي إس» العالمية نجاحاً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبية الوحيدة التي حصدت نحو 25 مليون استماع على منصة «أنغامي»، التي تُعد أكبر خدمة للبث الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وشهدت إحتفالية الرياض التي احيتها الفرقة الكورية تزاحم شديد ، وحضورا كثيف ، خصوصا من النساء اللواتي انتظرن في طوابير طويلة امام بوابات استاد الملك فهد قبل انطلاف الحفلات بأربع ساعات .

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وشهدت بداية الاحتفال استعراض من اعضاء الفرقة الكورية ، حيث حلق احدهم فوق الجمهور ، ما دفع بإحدى الفتيات إلى الصراخ بشكل هستيري ، داعية الله ان يسقطه فوقها ، وذلك حسب ما ظهر بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدة موقع صوت المغتربين .

اما فتاة سعودية اخرى فقد نشرت على حسابها رسالة من صديقتها ، قالت فيها انها حصلت على «علبة» الماء التي شرب منها احد اعضاء الفرقة الكورية ويدعى "جين".

وانهالت التهاني والتبريكات من الفتيات لصديقتهم التي حصلت على علبة الماء الفارغة التي شرب منها جين ، كما هو مرفق بالصور نهاية هذا الخبر .



واثار انفتاح الفتيات واندفاعهم نحو فرقة الشواذ الكورية ، ردود فعل غاضبة في اوساط السعوديين الذين طالبو حكومة بلادهم بوضع حد لمثل هذة الاحتفالات التي تقيمها هيئة الترفيه وتروج من خلالها للانحلال الاخلاقي والشذوذ .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فضائح السعوديات اثناء حفلة فرقة الشواذ الكورية بالرياض .. إحداهن تدعو الله ان يسقط عليها احد اعضاء الفرقة ، واخرى تحتفل بحصولها على "علبة" الماء التي شرب منها ..«فيديو وصور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.