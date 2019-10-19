شاهد.. اعلان رسمي من السلطات السعودية يفرح اليمنيين

نشرت صحيفة الرياض السعودية بعددها الصادر بتاريخ الخميس 17 اكتوبر، تابعها الخليج 365، خبر مفاده عن توصيات صادرة على تخفيض رسوم الوافدين الى المملكة العربية السعودية ومن ضمنهم اليمنيين.



ونال هذا الخبر اعجاب اليمنيين المغتربيين في السعودية حيث ستخفف عنهم رسوم الاقامة الى سعرها القديم2500 ريال سنويا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.