شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ليلي صادم .. لفتيات سعوديات في ريعان الشباب يهز السعودية ويشعل السوشال ميديا (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة في المملكة، وتصدر هاشتاج "لبناني يتحرش بسعوديات" الترند.

ويظهر الفيديو، محاولة شابين وافدين – بحسب المقطع المتداول – التعرف على فتيات في أحد الأماكن العامة.

وأظهر المقطع المتداول مراهنة اثنين من الشباب في محاولة لنيل “سناب شات” الفتيات والآخر يتحدى أن تشرب إحدى البنات من “الشيشة” التي يحملها.

وبدأ شاب “ملتحي” الاقتراب من مجموعة من الفتيات ليطلب منهم الحصول على “سناب شات” الخاص بهن ومواعدتهن، وعلق صديقًه موثق المقطع منادياً عليه “تعال أحمد تعال يعيب الشوم عليك”، كما أظهر الجزء الأخير من المقطع محاولة ثانية للشبان من أجل جذب الفتيات إليهن عن طريق تحديهن لشرب “الشيشة”.

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