رئيس الوزراء: مراوغات مليشيا الحوثي يؤكد رفضها للسلام بشكل مطلق

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رئيس الوزراء: مراوغاتمليشيا الحوثي يؤكد رفضها للسلام بشكل مطلق
الجمعة 18 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن مراوغة مليشيا الحوثي ورفضها الالتزام باستحقاقات اتفاق استوكهولم والتي كان من المفترض ان ترسي قواعد بناء الثقة وتقدم نموذجا لسلام شامل مستدام في اليمن يؤكد على عدم جدية هذه المليشيات ورفضها للسلام بشكل مطلق.
وقال " لقد بات واضحا أن هذه المليشيات تعمل كذراع لإيران وتستهدف استقرار وسلام المنطقة بشكل عام، وإيران تسعى لاستخدام هذه المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي، واجمالا لن يقبل اليمنيون ان يتم ارتهان حاضرهم ومستقبلهم لأجندات عنصرية طائفية" .
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي والتطورات والمستجدات على الساحة الوطنية.
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