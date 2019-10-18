حصاد المواجهات العسكرية بجبهات الضالع ليوم الخميس 

الجمعة 18 أكتوبر 2019

مواجهات الضالع

الضالع - الخليج 365

شهدت جبهات محافظة الضالع اليوم الخميس 17 أكتوبر متغيرات ميدانية جديدة تمثلت بتغييرات ميدانية في خارطة المواجهات العسكرية بين القوات الجنوبية التي عززت من صفوف تواجدها النوعي بالفاخر ومحيطها.

في وقت تبادلت القوات المشتركة اطلاق النار والاشتباك مع مسلحي الجماعة الحوثية بشكل متقطع في مختلف الجبهات.

Advertisements

وأحرزت القوات الجنوبية تقدما ميدانيا في حبيل العبيدي وبلدة مرخزة واطراف بلدة صبيرة في عمليات عسكرية متقدمة.

وقال مراقبون بانها دليلا واضحا لقرب تغيير قواعد المعركة العسكرية هناك وترجيح الكفة لصالح القوات الجنوبية التي أحرزت تقدما ميدانيا هو الأكبر منذ بداية المعارك قبل ثمانية أشهر وذلك فجر الثامن من أكتوبر الماضي.

وأكد مصدر قيادي رفيع المستوى ان الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجنوبية المشتركة تمكنت من أسر قيادي حوثي بارز في عملية عسكرية استباقية نفذتها وحدات خاصة داخل منطقة سيطرة العدو شمال غربي الضالع.

وقال مصدر حقوقي ان جماعة الحوثي الانقلابية أقدمت على تفجير الجسر الرابط بين منطقتي مرخزة وحبيل السماعي الواقع في الخط الرئيسي الرابط بين الضالع ومحافظة إب .

وقامت المليشيات الحوثية بتفجير الجسر بغية إعاقة تقدم القوات الجنوبية بعد فشل وانكسار أكثر من 30 عملية هجومية شنتها المليشيات الحوثية على مواقع القوات الجنوبية خلال الاسبوع هناك.