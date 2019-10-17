شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصير مروع .. دهس الفتاة السعودية ‘‘رهف’’ من أقرب الأقربين إليها ونشر (الفيديو) والغضب يجتاح المملكة والسلطات تتحرك والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد اعتدائه على طليقته إثر خلافات عائلية، وفق حساب ”أخبار السعودية“ المحلي.

وكان ناشطون قد تفاعلوا مع قصة مطلقة تدعى ”رهف“ في تبوك عبر هاشتاغ #رهَف_تبوُك_تدعًس_من_طليًقها في موقع التواصل ”تويتر“، مؤكدين أن المرأة تعرضت للدهس من قبل طليقها، في حين انتشرت صورة لامرأة في إحدى المستشفيات، وسط أنباء غير مؤكدة عن وفاتها.

وأكدت إحدى صديقات ”رهف“، أن ”رهف تمكنت من الاستقلال بقرار من أمير تبوك مع بناتها وأخواتها، وخلال جلسة في المحكمة مع طليقها بخصوص الحضانة، احتدم النقاش بينهما، ثم قام بدفعها عن الدرج وعضها بيدها، ثم عاد ودهسها بسيارته أمام المحكمة بمحافظة البدع، ما أسفر عن كسر في حوضها وقدمها اليسرى“.

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الكل بسأل وش السبب الى خلاه يعمل هيك ويدهسها

اتفضل شوف الزوج نشر اكثر من فيديو وانا رفعت كل شئ من اول الجريمة لنهاية الجريمة.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة من قبل الجهات المعنية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد بشأنها إلى حد اللحظة.

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