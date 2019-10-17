شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أصالة يخونها مع هؤلاء الشابات .. وابنتها شام تكشف الفضيحة وتحرج والدتها (فيديو صادم) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - خرجت شام الذهبي ابنة أصالة في فيديو صدم الجمهور الذي زاد يقينه بأن أصالة وطارق العربيان على خلاف.

وقالت شام في فيديو لها عبر ” انستجرام ” : الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك… والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل ” .

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وكانت الساعات الماضية شهدت تداول أنباء حول اقتراب انفصال أصالة وطارق العريان لخيانة الأخير لها مع الممثلات الشابات.

ويرى الجمهور أن تعليق شام على الرجال في الفيديو كان المقصود فيه هو زوج والدتها طارق العريان، رغم أنها لم تتحدّث بشكل صريح.

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