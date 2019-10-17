مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعترف المقيم المقبوض عليه في قضايا تحرش بالدمام بارتكابه أكثر من 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط.



وعلمت صحيفة"الوطن" السعودية من مصادر أمنية أن السائق الذي يبلغ من العمر 48 عاماً خريج جامعي من دولة عربية، وهو أعزب ولم يسبق له الزواج، ويسكن في أحد أحياء وسط الدمام، وجرى فصله من شركة كان يشغل فيها منصب "مدير عام" عام 2008 في مدينة الخبر.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مع المتهم أسفرت عن سرده تفاصيل جرائم ارتكبها داخل المملكة وخارجها، من بينها ممارسته الجنس مع طفلة في الثامنة من عمرها انتقاماً من أمها التي لم تف بوعدها بالخروج لقضاء سهرة حمراء معه، على حدّ اعترافه، وقيامه بابتزاز نساء مارسن الجنس عبر وضع صورهن وهن في أوضاع مخلة عند عتبات مقار سكناهنّ.

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كما كشفت التحقيقات عن مثوله أمام القضاء في قضية سابقة اتُهم فيها بالتعري أمام أطفال داخل منزله، إلا أن التهمة لم تثبت عليه، وأفرج عنه.

وأكدت المصادر أن جرائمه تعددت بحسب موقع عمله، فعندما كان مديراً لشركة تعمل في مجال التسويق كان يستغل عمل السعوديات بها ويقيم معهن علاقات غير شرعية وصل بعضها إلى حد الإجهاض، في حين أنه كان يمارس جرائم في الوقت ذاته مع أطفال، إلا أنه وبعد فصله من عمله آل به الحال إلى العمل في مجال توصيل الطالبات والموظفات.

ورصدت أجهزة التحقيق عشرات المقاطع وصور الفيديو لطفلات لم تتجاوز أعمارهن 8 سنوات، وكان يمارس هذه الجريمة داخل مبنى سكني مجهول اعترف لاحقاً بأنه غرفة خاصة به، إلا أن مقاطع أخرى اتضح فيها أن الغرفة متغيرة ليعترف بعدها بأن كان يعمد إلى التنقل كل 3 أشهر، لكي يهرب من تعرف بعض السيدات التي مارس معهن جرائمه إلى موقع سكنه.

وأشار خلال التحقيقات إلى أن جهازه المحمول يعج بالمقاطع والصور التي يلتقطها مع كل من يمارس معها جريمته، ليس لغرض الابتزاز، وإنما للرجوع لها في وقت فراغه، وتذكيره بمن مارس معها الجنس.



وقد تم القاء القبض على المتهم بعد بلاغ تقدم به والد احدى الطالبات التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي ، حيث اخبرت والدتها ان سائق الحافلة التي تقوم بتوصيلها يشتري لها الشوكلاته ويطلب منها ان تضع يدها على مناطقه الحساسة

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كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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