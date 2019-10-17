محافظ المهرة يلتقي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى بلادنا

الخميس 17 أكتوبر 2019

محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت

الخليج 365 - المهرة

التقى محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت اليوم، بمقر إقامته المؤقتة بالعاصمة السعودية الرياض نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى بلادنا السيد سيمون سمارت و الملحق العسكري الكولونيل السيد بول فوكس.

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وخلال اللقاء اطلعهما المحافظ على أوضاع المحافظة وحجم الأضرار الناجمة عن إعصار لبان وما خلفه من دمار هائل في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة والجهود المحلية المبذولة في مواجهة تداعيات الكارثة وتطبيع الحياة العامة ودعم جهود إعادة الإعمار وتعويض المتضررين بعد مرور عام على وقوع الإعصار في منتصف أكتوبر 2018م.

وبحث اللقاء التحديات الأمنية و إمكانية مساهمة حكومة المملكة المتحدة الصديقة في تثبيت دعائم الأمن و الإستقرار، ودعم قدرات قوات خفر السواحل وتعزيز دورها بما يمكنها من تنفيذ مهامها في حماية شواطىء المحافظة الممتدة على طول 550 كم على البحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة، والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي في ضوء تنامي وتطور العلاقات اليمنية البريطانية ، واستعرض باكريت النجاحات التنموية والأمنية التي حققتها المحافظة خلال السنتين الماضيتين بفضل اهتمام ورعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والخطط التي تنتهجها السلطة المحلية ، مستعرضا المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة في مختلف المجالات خاصة في السياحة والأسماك والنفط والمعادن في ظل الحالة الأمنية المستقرة.

ووجه المحافظ الدعوة لرجال المال والأعمال البريطانيين للاستثمار في محافظة المهرة، معبراً عن سعادته بتفهم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية والملحق العسكري لمطالب المحافظة واحتياجاتها وحرصهما على نقلها لحكومتهم.