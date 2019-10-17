حكومة هادي: تنفي تحديد أي موعد لتوقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الرئيس هادى

الخليج 365 - متابعات خاصة

أعلنت الحكومة الشرعية اليوم الأربعاء، عدم تحديد أي موعد، لتوقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أسابيع من المفاوضات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.



ويأتي الإعلان الحكومي، بعد أنباء عن استعداد الطرفين لتوقيع الاتفاق المرتقب الخميس، وتداول بنود من مسودة الاتفاق.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية قول المتحدث باسم الحكومة راجح بادي اليوم: "لم يتم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق.. ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه عارٍ عن الصحة".

ونفى بادي أيضًا، ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، واصفًا إياه بـ“التسريبات المشبوهة“.

وأشارت مصادر صحافية إلى أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي غادر مدينة جدة صوب العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على الاتفاق النهائي مع الحكومة اليمنية، الثلاثاء.

وتوجه فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة، عيدروس الزبيدي رئيس المجلس رفقة أعضاء هيئة رئاسة المجلس.