اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإيصال المساعدات

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإيصال المساعدات

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإيصال المساعدات

الخليج 365

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية لضمان تسهيل الممرات الآمنة وإيصال المساعدات لكافة المستحقين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات.

 

وأكدت الحكومة على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، ضرورة العمل على إيصال المساعدات للمستحقين لها ووضع الآليات التي تساعد الأمم المتحدة على التحقق من ذلك.

Advertisements

 

وأوضح الحضرمي أنه تم مناقشة مستجدات الوضع الإنساني في ظل استغلال ميليشيات الحوثي لمعاناة المواطنين واستمرارها في تقويض الجهود التي تصب في تخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

 

بدورها، أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تعمل كل ما يمكن من أجل التخفيف من معاناة المواطنين بكل الإمكانيات المتاحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإيصال المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا