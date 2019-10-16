الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإيصال المساعدات

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية لضمان تسهيل الممرات الآمنة وإيصال المساعدات لكافة المستحقين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات.



وأكدت الحكومة على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، ضرورة العمل على إيصال المساعدات للمستحقين لها ووضع الآليات التي تساعد الأمم المتحدة على التحقق من ذلك.

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وأوضح الحضرمي أنه تم مناقشة مستجدات الوضع الإنساني في ظل استغلال ميليشيات الحوثي لمعاناة المواطنين واستمرارها في تقويض الجهود التي تصب في تخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

بدورها، أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تعمل كل ما يمكن من أجل التخفيف من معاناة المواطنين بكل الإمكانيات المتاحة.