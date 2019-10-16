"حضرموت الجامع" ينعي الشيخ مهدي بن محمد بن مسعود بارجاء

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الشيخ مهدي بن محمد بن مسعود

الخليج 365 - سيئون

نعى مؤتمر حضرموت الجامع مكتب الوادي والصحراء والمتمثل في رئيس المكتب والأمين المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع فضيلة القاضي أكرم نصيب العامري الشيخ مهدي بن محمد بن مسعود بن أحمد بارجاء الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 95 عاما.

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وجاء في بيان النعي : "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله إمام وخطيب جامع سيئون والمصلح الاجتماعي وأمين عقد النكاح الشيخ مهدي بن محمد بن مسعود بن أحمد بارجاء الذي وافته المنية في يومنا هذا بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث شارك في أعمال القضاء عند أخيه عبدالرحيم بن محمد بارجاء آنذاك، وساهم في إصلاح ذات البين، وما تلاها من مناقب وأعمال حميدة قام بها يثني عليها القاصي والداني .

إن حضرموت برحيله خسرت أحد أبنائها الاجتماعيين الوطنيين الأوفياء . تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون."