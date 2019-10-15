عــــــاجل : عائلة قاتل "الفغم" حارس الملك سلمان تفاجئ السعوديين بعد صمت غامض منذ الحادثة .. شاهد

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الرياض - محمد هويدي - فاجأت عائلة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السعوديين بعد صمت غامض منذ الحادثة التي هزت المملكة.

وشهد موقع "تويتر"، تغريدات من عائلة ممدوح بن مشعل آل علي، قاتل "الفغم"، تنعي ابنهم لأول مرة منذ الحادثة، الأمر الذي أحدث ضجة بالسعودية بسبب خروجهم من الصمت الغامض.

وقال فايز بن مشعل، شقيق قاتل الفغم: "الله يجمعنا فيك بدار الكرامة يا زاهي البسمة يا صافي الروح يا راعي الفزعات يا عز الأخوان #ممدوح_مشعل_آل_علي".

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