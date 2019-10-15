شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : اغتيال الرئيس رجب طيب اردغان اثناء إجراءه عملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت صحيفة "يني شفق" التركية، الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجا من اغتيال أثناء عملية جراحية كان يخطط لها أتباع الداعية المعارض فتح الله غولن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، شارك في التحقيقات في فضيحة الفساد، سنة 2013، قوله إنه سمع حديثا جرى بين مناصرين لغولن، بحثا خلاله محاولة اغتيال الرئيس التركي الفاشلة.

وتابع مصدر الصحيفة أنه سمع صراخ أحد مؤيدي غولن في وجه رئيس الشرطة، خلال جدال حاد دار بينهما في حديقة، قائلا: "كيف استطاع (أردوغان) إلغاء العملية؟! من حذره؟! كيف استطاع النجاة من الموت؟".

وأوضح المصدر أن الرئيس التركي قرر إلغاء العملية في آخر لحظة

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