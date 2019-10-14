شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. تسريب فيديو خطير يكشف ادلة التخلص من حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم داخل القصر الملكي والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم -







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