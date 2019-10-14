شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. وفاة الفنانة المصرية "رانيا يوسف" قبل قليل بشكل مفاجئ .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنانة رانيا يوسف، حيث كانت مصادر إعلامية قد تحدثت مؤخرا عن تعرضها لوعكة صحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الذي احتفل به المسلمون مؤخرا.

وكتب أحد النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" أنه يجري نشر خبر وفاة رانيا يوسف من قبل بعض المواقع المحلية والناشطين، دون أن يصدر تأكيد أو نفي رسمي من قبل الفنانة المصرية المثيرة للجدل أو أحد المقربين منها وعائلتها.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت مؤخرا إن رانيا يوسف تعاني من ازمة صحية أفسدت عليها إجازة عيد الأضحى، موضحة أن الفنانة المصرية طلبت العنون من الله كونها مرتبطة بتصوير مسلسل الانسة فرح الذي سيجري بثه عبر الشاشات العربية قريبا.

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وكتب رانيا يوسف آنذاك عبر انستقرام : "هونها يا الله، عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق الذي يقود إلى الصحة، هو طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم".

وأضافت رانيا يوسف : "الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بإجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها، ولازم أرجع الشغل قريب".

وفي سياقٍ آخر، علقت رانيا يوسف على اعتزال المطربة اللبنانية إليسا قائلة : "من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء عليه"، فيما هاجمها العشرات من المتابعين بسبب هذه التغريدة التي نشرتها في تويتر.

الجدير ذكره أن الفنانة رانيا سيد محمد السيد يوسف ولدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأول من شهر ديسمبر من عام 1973 وتبلغ من العمر حاليا 45 سنة، وهي كانت متزوجة من طارق عزب ومحمد مختار من قبله، ولها العشرات من المسلسلات والأفلام المميزة في القنوات والسينما المصرية أبرزها عائلة الحاج متولي في بداياتها.

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