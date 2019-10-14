شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة المتهم بقتل اللواء الفغم تهز السعوديين بكلمات مؤثرة عن أخيها ممدوح آل علي : هذا ما حل بجثمانه بعد قتله! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بعد قرابة اسبوعين من الحادثة، مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، نعت بنية آل علي، شقيقها ممدوح المتهم بقتل الفغم، بكلمات مؤثرة. بعد أن وارى جثمانه الثرى وتم دفنه قبل اكتمال التحقيقات اللازمة.

وقالت بنية: " اللهمّ إن أخي #ممدوح مشعلال_علي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله يارب العباد.

وغردت أخرى تدعى نوف: ياذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم اجعل أخي وحبيبي ممدوح في جنات الخلد يارب، وصبر قلوبنا على فراقه واجبرنا ياجبار جبرًا يليق بعظمتك والطف بنا يالطيف بلطفك الخفي.

وقتل الفغم عندما كان في زيارة لصديق له في مدينة جدة، حيث هاجمه صديق آخر يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف بينهما، ليقتل الجاني لاحقًا في مواجهة مع الشرطة التي طوقت المنزل مسرح الجريمة، وفق ما أعلنت السلطات السعودية.

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