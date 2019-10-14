عــــاجل : وفاة الإعلامي الشهير في قناة الجزيرة القطرية .. شاهد كيف نعاه فيصل القاسم ؟ (صورة مؤثرة)

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عدن - ياسمين التهامي - الجدير ذكره أن الإعلامي محمد خير البوريني عمل في قناة الجزيرة كمذيع ومقدم لبرنامج "مراسلو الجزيرة" وعدد من البرامج المختلفة، وكذلك في قناة المملكة الأردنية وفي التلفزيون الأردني الرسمي بالإضافة لقناة ام بي سي في عمان.

هذا وقد نعى البوريني زمليه فيصل القاسم بتغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: انتقل إلى رحمة الله زميلنا محمد خير البوريني في الأردن. له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. وأحر التعازي لعائلته وأهله الكرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن أبرز تغطيات الراحل البوريني، تغطيته لانسحابات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدن الفلسطينية في التسعينات، وكذلك أحداث انتفاضة الأقصى، بالإضافة إلى عمله كمراسل للجزيرة في أفغانستان قبيل سقوط تنظيم "طالبان".

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