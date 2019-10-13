شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المنجم الذي أرعب الشارع السعودي ..أعلن قبل عشرة أشهر مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم ..تحققت إثنتين من تنبؤاته وبقي إثنتين ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قديمة للمنجم وعالم الفلك اللبناني "ميشال حايك" نشرها في مطلع العام الحالي 2019م وتوقع فيها مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم .

وفي مقطع الفيديو المتداول والذي رصدة موقع "صوت المغتربين " قال المنجم اللبناني "ميشال حايك" في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: "ستصبح السعودية حديث الناس: طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك... حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس".

وقد اعاد الناشطون تداول فيديو توقعات المنجم اللبناني بعد مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم فجر يوم الاحد الماضي على يد احد اصدقائه القدماء بسبب خلافات شخصية حسبما ذكرته الجهات الرسمية في السعودية .



وكانت احدى توقعات المنجم "حايك" بشأن السعودية قد تحققت خلال الشهر الماضي ، حيث شهدت مدينة جدة السعودية حفل زفاف اصبح حديث الناس ، وذلك بعد ان كتب العريس ماجد كمال تغريدة على تويتر"، يوضح فيها بأن زواجه قد تعثّر بعدما أبلغته القاعة التي حجزها ليوم زفافه، بإلغاء الحجز قبل 10 أيام من الموعد؛ بسبب التزاماتها مع مهرجان "موسم جدة" ، وفور نشره التغريدة انهالت عليه العروض تضامناً معه وتعويضاً له، حيث كانت البداية من إدارة مهرجان "موسم جدة" التي ردت على تغريدات كمال بقولها: "فرحك فرحنا يا ماجد، إيش رأيك أهل جدة يشاركوك الفرحة، ويصير زواجك زواج الموسم؟" ، وقدمت له عددا كبير من الشركات والمحلات التجارية هدايا الزواج ونقلت القنوات الفضائية حفل زفافه مباشر على الهوى .

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