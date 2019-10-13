شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماعثر عليه الجيش التركي اليوم في سوريا بحوزة بشار الأسد وهز وجدان العالم بهذا الفيديو ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تمكن الجيش التركي والفصائل السورية المساندة له ، وبدعم الطيران التركي، من تحرير عشرات النساء والأطفال كانوا محتجزين في سجون المليشيات الكردية ، شمال شرقي سوريا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للجيش التركي والفصائل السورية المساندة له، أثناء تحرير نساء وأطفال أبناء العشائر العربية من سجون المليشيات الكردية.

Advertisements

وأظهر المقطع الذي رصده محرر "بويمن" من حساب "تركي الشلهوب" على تويتر، أظهر فرح وزغاريد النساء والأطفال بعد تحريرهم من سجون المليشيات.

الجيش التركي والفصائل السورية المساندة له، يحرِّرون نساء وأطفال أبناء العشائر العربية من سجون المليشيات الكردية.pic.twitter.com/MybiIKyK1C

— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ماعثر عليه الجيش التركي اليوم في سوريا بحوزة بشار الأسد وهز وجدان العالم بهذا الفيديو ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.