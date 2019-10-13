"فيديو"فتيات السعودية يرقصن بالشوارع العامة من أجل هيئة الترفيه !! (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - في ظل السلطات السعودية تحت حكم الأمير محمد بن سلمان ، إلى فرض حالة الانفتاح الجبري على المجتمع السعودي ، لتحقيق رؤية 2030 ، التي اطلقها الأمير الشاب للملكة ، تزاد حالة الاحتقان الشعبي تجاه الانفتاح المفرط والمفاجئ لهيئة الترفيه السعودية ، التي وضعت المجتمع السعودي بطبيعته المحافظة أمام واقع محرج ،



وإنتشر مؤخرا مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لاحد أنشطة الترفيه الخاصة لمدير ترفيه ومراجيح السعودية تركي آل الشيخ، والذي يعتبر من أشد المقربين من ولي عهد السعودية المنقلب على عائلته بن سلمان، حتى أن أمراء آل سعود مثل الوليد بن طلال يتقربون من آل الشيخ ليرضى عنهم بن سلمان.

وفي الفيديو الذي أعاد نشره المغرد المشهور مجتهد أيضا وعدة صفحات سعودية معارضة لسياسات الدب الداشر، تظهر فتيات سعوديات تم جلبهن حسب ناشر الفيديو لإستقبال فرقة كورية في المطار بالصراخ و الللطم ربما ، في ظاهرة جديدة على المجتمع السعودي ، وتقليدا للغرب.



ويظهر أيضا القوات الامنية الكبيرة لحمايتهم من المعجبات، وكانوا ما يقارب عشرة فتيات مستأجرات للصراخ فقط، ولو أرسل بن سلمان هذه القوة الامنية للحد الجنوبي لحماية جنوده لكان أفضل من حماية فرقة كورية لم يسمع بها أحد من ١٠ فتيات سعوديات مستأجرات.

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شاهد الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في السعودية :

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