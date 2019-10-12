شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات روسية تغزو سماء اسطنبول والدفاع التركية تلتزم الصمت! .. شاهد (صور + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أجرت مقاتـ.ـلات روسية لأول مرة، عرضا جويا في سماء مدينة إسطنبول، في إطار مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وقام بالعرض فريق الفرسان الروسي الاستعراضي المكون من 4 مقـ.ـاتلات من طراز “سو30” التابعة للقوات الجوية الروسية.

ولاقى العرض إعجابا كبيرا من المشاركين في المعرض، حيث لم يفوتوا أي لحظة دون التقاط الصور ومقاطع الفيديو عبر هواتفهم النقالة والكاميرات.

وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الثالث في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

Advertisements

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الثاني في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

وينظم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي “وقف تي 3″، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات التكنولوجيا البارزة، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعلامية من الأناضول، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

ويشارك في المهرجان 117 فريقا في نهائي مسابقة مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك” للطائرات المسيرة، ومن المقرر أن يحصل الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى على جوائز بقيمة 175 ألف ليرة (نحو 30 ألفا و915 دولار).

إضافة إلى تقدم 133 فريقا للمشاركة في مسابقة “روبوتاكسي” (Robotaksi) لسيارات الركاب ذاتية التحكم، وسيحصل المتسابقون الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى في المسابقة على جوائز بقيمة 160 ألف ليرة تركية (نحو 28 ألفا و266 دولار).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات روسية تغزو سماء اسطنبول والدفاع التركية تلتزم الصمت! .. شاهد (صور + فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.