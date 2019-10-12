شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار كبير للدولار والريال السعودي وارتفاع الريال اليمني اسعار الصرف في محلات الصرافة قبل اغلاق ابوابها اليوم السبت12-10-2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاسعار في العاصمة صنعاء

الريال السعودي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : انهيار كبير للدولار والريال السعودي وارتفاع الريال اليمني اسعار الصرف في محلات الصرافة قبل اغلاق ابوابها اليوم السبت12-10-2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.