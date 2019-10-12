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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفتاة الإسرائيلية ،ذات الاصول اليمنية التي ظهرت في افلام إباحية تكشف عن السبب الصادم الذي دفعها لهذا العمل ..شاهد صور وتفاصيل

أجرت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء السبت، مقابلة خاصة مع ممثلة البورنو المعروفة في الولايات المتحدة باسم الشهرة، “ليلى سين”. وجاء في التقرير المتلفز أن سين هي إسرائيلية من أصول يمنية، ولدت في مدينة “رمات غان”، المحاذية لمدينة تل أبيب، والملفت في قصتها أنها نشأت في بيت محافظ، وكانت في صغرها ترتدي ملابس محتشمة. وروت سين في المقابلة، وهي تتجول في شوارع مدينة “رمات غان” وتناولت الشوارما، أنها احترمت رأي والدها حين رفض فكرة التحاقها بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فاختارت مسار الخدمة المدنية. لكن هذا كان حتى جيل ال18، فبعدها انقلبت حياتها رأسا على عقب، وأصبحت تفعل ما يحلو لها. ------------------------------------ شاهد ايضا : • عاجـــل : الأمير خالد بن بندر آل سعود يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعودي القحطاني وجمال خاشقجي • الفتاة اليمنية التي ظهرت في افلام إباحية تكشف عن السبب الصادم الذي دفعها لهذا العمل ..شاهد صور وتفاصيل • "ليلى" ملكة جمال يمنية تفتحم عالم الافلام الاباحية وتسير على خطى مايا خليفة ..شاهد صور وتفاصيل صادمة • عـــــاجـــــل : وفاة محمد علي الحوثي فجر اليوم في احد مستشفيات صنعاء .. شاهد اخر صورة له والاطباء يحاولون انعاشه • بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد Advertisements • القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا • مفاجأة صادمة تهز الوطن العربي .. ابنة رئيس أكبر دولة عربية ترتدي ملابس فاضحة وتظهر في احضان سائق اسرائيلي ..شاهد • شاهد .. فتاة تسير عارية تماماً في شوارع مدينة الخبر السعودية وتثير غضباً واسعاً • الكويت تنكس الاعلام وتعلن الحداد اسبوعا كامل والوكالة الرسمية تعلن هذا الخبر الصادم ! • عاجـــل : الطيران الاماراتي يقصف العاصمة التركية اسطنبول ويرد على عملية "نبع السلام" ------------------------------------ وقد سافرت سين إلى الولايات المتحدة بعدها لزيارة شقيقها، وسجلت هناك لدراسة التمريض، فبدأت تنخرط شيئا فشيئا في عالم عرض الأزياء لتمويل تعليمها. وبعدها خاضت تجربة الأفلام الإباحية بإخراج مستقل مع خطيبها، حتى وصلها عرض مغرٍ من مجلة “بينتهواس” المشهورة. وقالت سين في المقابلة إنها لا تنظر إلى عملها، ممثلة أفلام إباحية، بأنه شغل مهين ينتقص من كرامة المرأة، إنما هو عمل يحرر المرأة ويمكنها من ربح الأموال مثل الرجل، في حين أن المرأة تربح أقل من الرجال في معظم مجالات العمل. وأضافت أن المرأة تتعرض إلى التحرش والمضايقة في كل مجالات العمل، وفي ذلك فإن صناعة أفلام الإباحة ليست استثناءً. يذكر أن سين ليست “الشرق أوسطية” الأولى التي تشتهر في عالم الأفلام الإباحية في الولايات المتحدة، فقد سبقتها في ذلك الممثلة من أصول لبنانية، ميا خليفة، التي تعتبر اليوم أكثر الممثلات مشاهدة على مواقع الإباحة.

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