لأول مرة بالتاريخ .. شابة يمنية بغاية الجمال والأنوثة تنافس (ميا خليفة) على عرش الأفلام الإباحية .. شاهد ثلاث صور حصرية لليمنية(ليلى) 

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صنعاء - ياسمين الخيامي -



لم يكن يتوقع المجتمع اليمني المغروف بتشدده المحافظ جدا ، وخاصة تجاه النساء باليمن ، أن تخرج من طور مجتمعه فتاة يمنية لتكون نجمة أفلام إباحية عالمية .

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حيث أجرت القناة الإسرائيلية العاشرة مقابلة خاصة مع ممثلة البورنو المعروفة في الولايات المتحدة باسم الشهرة، “ليلى سين”، وجاء في التقرير المتلفز أن سين هي إسرائيلية من أصول يمنية، ولدت في مدينة رمات غان، المحاذية لمدينة تل أبيب، والملفت في قصتها أنها نشأت في بيت محافظ، وكانت في صغرها ترتدي ملابس محتشمة.



وروت سين في المقابلة، وهي تتجول في شوارع مدينة رمات غان وتناولت الشوارما، أنها احترمت رأي والدها حين رفض فكرة التحاقها بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فاختارت مسار الخدمة المدنية، لكن هذا كان حتى جيل الـ18، فبعدها انقلبت حياتها رأسا على عقب، وأصبحت تفعل ما يحلو لها.



وسافرت سين إلى الولايات المتحدة بعدها لزيارة شقيقها، وسجلت هناك لدراسة التمريض، فبدأت تنخرط شيئا فشيئا في عالم عرض الأزياء لتمويل تعليمها، وبعدها خاضت تجربة الأفلام الإباحية بإخراج مستقل مع خطيبها، حتى وصلها عرض مغرٍ من مجلة “بينتهواس” المشهورة.



يذكر أن سين ليست “الشرق أوسطية” الأولى التي تشتهر في عالم الأفلام الإباحية في الولايات المتحدة، فقد سبقتها في ذلك الممثلة من أصول لبنانية، ميا خليفة، التي تعتبر اليوم أكثر الممثلات مشاهدة على مواقع الإباحة.



هذا ويخشى اليمنيون ان يساهم الكيان الصهيوني في مزيد من الانحلال الأخلاقي لليهود اليمنيين في إسرائيل ، وخاصة انهم ما يزالوا يحتفظون بهوياتهم وثقافتهم اليمنية .

