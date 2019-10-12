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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد صورة شقيقة هيفاء وهبي تصعق الجميع وتتعرى وتكشف كل مناطقها الحساسة دون اي شعور بالحياء او الخجل ( شاهد صورة فاضحة تظهر كل مفاتن جسدها )

2019/10/12 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



لا تتوقف العارضة والمغنية اللبنانية رولا يموت شقيقة المغنية هيفاء وهبي عن نشر صورها العارية والمثيرة للجدل. وهذه المرّة نشرت رولا يموت صورة لغرفة نوم، وعلّقت عليها بالقول: “مين عبالو ينام حدي”.ما عرّضها كالعادة هجوم وموجة انتقادات واسعة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements كارثة جديدة وقاصمة ظهر للمغتربين اليمنيين ..السلطات السعودية تعلن قبل قليل عن قرار رسمي سوف يتسبب بطرد 50 الف مغترب يمني يعملون في هذه المهن -------------------------------------------------------------------------------------------------- ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا. ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض جسدها.

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