رسمياً .. الحكومة اليمنية ترد على "الصفقة" التي عرضتها جماعة الحوثي!

السبت 12 أكتوبر 2019

الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض، اليوم الجمعة، إنها لمم تتلقى أي عروض حوثية عن صفقة تبادل للأسرى والمختطفين بين الطرفين.



وأكد رئيس لجنة الأسرى لدى الحكومة الشرعية، في الوفد الحكومي التفاوضي، هادي هيج، أنه لم يصل أي عروض إلى الحكومة الشرعية بشأن عملية تبادل الأسرى من قبل جماعة الحوثي، مضيفاً: "يجب أن نحترم ما وقعنا عليه إن كنا صادقين ومستعدين للتنفيذ بما وقعنا عليه أخيرا الان".

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وأشار هيج إلى أن المزايدة بالقضايا الانسانية للمختطفين والأسرى لأغراض سياسية، فهذه لغة العاجز".

وفي وقت سابق قال رئيس ملف الأسرى التابع لجماعة الحوثيين، عبدالقادر المرتضى ، أنه عرض مبادرة تبادل ألفين اسير من كل طرف كمرحلة أولى عبر وساطة محلية، وبإنتظار رد الحكومة اليمنية.

وكانت الجماعة قد أفرجت في سبتمبر الماضي عن أكثر من ثلاثمئة أسير تابعين للحكومة الشرعية بينهم ثلاثة جنود سعوديين، وطالبت الحكومة بخطوة مماثلة.