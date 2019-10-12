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صنعاء - ياسمين الخيامي - كارثة جديدة وقاصمة ظهر للمغتربين اليمنيين ..السلطات السعودية تعلن قبل قليل عن قرار رسمي سوف يتسبب بطرد 50 الف مغترب يمني يعملون في هذه المهن

2019/10/12 الساعة 12:07 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



يسيطر الغالبية الساحقة من العمالة اليمنية على المطاعم والمقاهي الا ان سعودة هذه الزظائف ستحرم 50 الف مغترب يمني من عملهم ليحل محلهم موظفين سعوديين .

حيث تستهدف السلطات السعودية توطين قطاع المطاعم والمقاهي بالكامل بنهاية عام 2023؛ وذلك عبر إلحاق 50 ألف مواطن ومواطنة بهذا القطاع. وضمن خطوات تحقيق هذا الهدف، وقعت 3 جهات حكومية سعودية، مذكرة تفاهم مع جمعية المطاعم والمقاهي (قوت)، تستهدف البدء في توطين "سعودة" الوظائف بقطاع المطاعم والمقاهي من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: كارثة جديدة وقاصمة ظهر للمغتربين اليمنيين ..السلطات السعودية تعلن قبل قليل عن قرار رسمي سوف يتسبب بطرد 50 الف مغترب يمني يعملون في هذه المهن Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال رئيس جمعية "قوت" الأمير "وليد بن ناصر الفرحان" إن مذكرة التفاهم تستهدف إلحاق 50 ألف مواطن ومواطنة بقطاع المطاعم والمقاهي بنهاية 2023، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). المذكرة وقعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مع جمعية "قوت". من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "محمد التويجري"، خلال حفل التوقيع، سعي وزارته إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. بينما قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي "أحمد الراجحي" إنّ هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات وزارة العمل في عقد الشراكات الاستراتيجية والتكاملية مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتوسع في توطين الوظائف. وأضاف أن الوزارة تواصل استهداف القطاعات من خلال التكامل والشراكات، ووفق أُطر منهجية لرفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل. وتهدف جمعية "قوت" إلى الارتقاء بقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

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