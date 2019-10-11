شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” فستان قصير وشعر مندوش... في "السعودية" سيدة تتجول بفستان فاضح في وضح النّهار! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة ترتدي ملابس فاضحة في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

جديد "الخليج 365"

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شاهد فيديو فاضح وصادم : لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير جدل كبير في جميع مواقع التواصل

ويُظهر الفيديو سيدة ترتدي فستانا احمر اللون وقصير وتتمشّى أمام “العثيم مول” أحد مراكز التسوق الشهيرة في الرياض.

ويُسمع حديثاً جرى بين مصور الفيديو ومرافق له داخل مركبة حول ما اذا كانت فعلا سيدة أم رجل نظراً لملامحها.

فيديو

شاهد مواطن يوثق مقطع لسيدة بملابس تخالف الذوق العام تتجول أمام مركز تسوق شهير بالرياض pic.twitter.com/7cKudbx17E — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) October 11, 2019 "> فيديوهات وروابط الأحداث@videohat_1 فيديو

شاهد مواطن يوثق مقطع لسيدة بملابس تخالف الذوق العام تتجول أمام مركز تسوق شهير بالرياض فيديو

شاهد مواطن يوثق مقطع لسيدة بملابس تخالف الذوق العام تتجول أمام مركز تسوق شهير بالرياض pic.twitter.com/7cKudbx17E — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) October 11, 2019 ١٢٨ فيديو

شاهد مواطن يوثق مقطع لسيدة بملابس تخالف الذوق العام تتجول أمام مركز تسوق شهير بالرياض pic.twitter.com/7cKudbx17E — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) October 11, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر فيديو

شاهد مواطن يوثق مقطع لسيدة بملابس تخالف الذوق العام تتجول أمام مركز تسوق شهير بالرياض pic.twitter.com/7cKudbx17E — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) October 11, 2019

يأتي تداول هذا الفيديو بعد نشر فيديو صادم فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين، إذ ظهرت مراسلة صحيفة “ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية “آشلي ستيوارت” بملابس البحر على شواطئ السعودية خلال الاحتفاء بعطلتها أثناء رحلة ترفيهية لها بإحدى الجزر السعودية بالبحر الأحمر.

ونشرت صورا ومقاطع فيديو مرفقة بالتعبير عن سعادتها البالغة بالتجربة، عبر حسابها الموثق على “تويتر”، حيث ظهرت وصديقة لها في مقطع الفيديو بلباس البحر “المايوه”، قائلة: “العربية السعودية.. أهلا بالعالم”.

موجة غضب واسعة سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد

كما نشر فيديو آخر لفتاة سعودية تغني على خشبة المسرح بأحد المطاعم الشهيرة في جدة وهي تخفي وجهها.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الفتاة وهي تقود حفل غنائي بفرقة موسيقية وتغني على مسرح مطعم “كافيه دو باريس” بجدة طريق الملك.

وكانت الفتاة تتمايل وتغني على المسرح وهي تغطي وجهها بقناع حتى لا تكشف هويتها.

ولاقى المقطع استنكارا وانتقادا واسعا من قبل السعوديين، الذين رأوا أن قرارات ولي العهد ورؤية الانفتاح ذهبت بالمجتمع إلى مرحلة خطيرة من الانحلال وتضيع سمة المجتمع الدينية التي عرف بها لعقود عدة.