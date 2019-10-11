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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"حسناء بلباس شبه عاري وشعر مندوش تتجول في شوارع السعوديه في وضح النهار.. ماذا يحدث!!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة ترتدي ملابس فاضحة في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

ويُظهر الفيديو سيدة ترتدي فستانا احمر اللون وقصير وتتمشّى أمام “العثيم مول” أحد مراكز التسوق الشهيرة في الرياض.

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ويُسمع حديثاً جرى بين مصور الفيديو ومرافق له داخل مركبة حول ما اذا كانت فعلا سيدة أم رجل نظراً لملامحها.

يأتي تداول هذا الفيديو بعد نشر فيديو صادم فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين، إذ ظهرت مراسلة صحيفة “ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية “آشلي ستيوارت” بملابس البحر على شواطئ السعودية خلال الاحتفاء بعطلتها أثناء رحلة ترفيهية لها بإحدى الجزر السعودية بالبحر الأحمر.

ونشرت صورا ومقاطع فيديو مرفقة بالتعبير عن سعادتها البالغة بالتجربة، عبر حسابها الموثق على “تويتر”، حيث ظهرت وصديقة لها في مقطع الفيديو بلباس البحر “المايوه”، قائلة: “العربية السعودية.. أهلا بالعالم”.

موجة غضب واسعة سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد

كما نشر فيديو آخر لفتاة سعودية تغني على خشبة المسرح بأحد المطاعم الشهيرة في جدة وهي تخفي وجهها.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الفتاة وهي تقود حفل غنائي بفرقة موسيقية وتغني على مسرح مطعم “كافيه دو باريس” بجدة طريق الملك.

وكانت الفتاة تتمايل وتغني على المسرح وهي تغطي وجهها بقناع حتى لا تكشف هويتها.

ولاقى المقطع استنكارا وانتقادا واسعا من قبل السعوديين، الذين رأوا أن قرارات ولي العهد ورؤية الانفتاح ذهبت بالمجتمع إلى مرحلة خطيرة من الانحلال وتضيع سمة المجتمع الدينية التي عرف بها لعقود عدة.

مايوهات وعري على شواطئ إحدى جزر الساحل #السعودي !



ماذا تتوقع أن تكون الخطوة القادمة في المملكة

على يد #بن_سلمان pic.twitter.com/vOKqooXWQv — The Lens - العدسة (@TheLensPost) October 10, 2019

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The Lens - العدسة@TheLensPost

مايوهات وعري على شواطئ إحدى جزر الساحل #السعودي !

ماذا تتوقع أن تكون الخطوة القادمة في المملكة

على يد #بن_سلمان

مايوهات وعري على شواطئ إحدى جزر الساحل #السعودي !



ماذا تتوقع أن تكون الخطوة القادمة في المملكة

على يد #بن_سلمان pic.twitter.com/vOKqooXWQv — The Lens - العدسة (@TheLensPost) October 10, 2019

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مايوهات وعري على شواطئ إحدى جزر الساحل #السعودي !



ماذا تتوقع أن تكون الخطوة القادمة في المملكة

على يد #بن_سلمان pic.twitter.com/vOKqooXWQv — The Lens - العدسة (@TheLensPost) October 10, 2019

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مايوهات وعري على شواطئ إحدى جزر الساحل #السعودي !



ماذا تتوقع أن تكون الخطوة القادمة في المملكة

على يد #بن_سلمان pic.twitter.com/vOKqooXWQv — The Lens - العدسة (@TheLensPost) October 10, 2019